So reagiert Barcelona auf die „historische Lächerlichkeit“

Am Morgen danach regnete es in Barcelona kalte Tropfen, und in den Trübsal hinein mischte sich Fassungslosigkeit, wenn neue Details aus der Nacht bekannt wurden. Aus dieser infamen Nacht. „Wenn wir so weiter machen, fliegen wir raus“ – das hatte Kapitän Andrés Iniesta schon vor der zweiten Halbzeit...