Trainer Wagner verlängert Vertrag bei Huddersfield Town

Berlin Der deutsche Fußball-Trainer David Wagner hat seinen Vertrag beim englischen Premier-League-Club Huddersfield Town bis 2021 verlängert. Das gab der Verein bei Twitter bekannt.

Neben dem 46 Jahre alten Wagner bleiben auch die Co-Trainer Christoph Bühler und Andrew Hughes für die kommenden drei Jahre. "Es ist mir nicht schwer gefallen, meinen Vertrag hier zu verlängern. Wir haben zusammen schon unglaubliche Dinge erreicht und jetzt freue ich mich auf die Zukunft", sagte Wagner.

Wagner, der seit November 2015 Cheftrainer bei Huddersfield Town ist, wurde in der Vergangenheit immer wieder mit möglichen Engagements bei Bundesliga-Clubs in Verbindung gebracht. Zuletzt als Nachfolger von Niko Kovac bei Eintracht Frankfurt. Er hatte sein Team im letzten Jahr sensationell in die Premier League geführt. Die Premieren-Saison in der englischen Elite-Liga hatte Huddersfield auf Rang 16 beendet.