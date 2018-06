US-TV-Sender: Gehirnscan bei Liverpool-Towart Karius

Liverpool Der deutsche Torwart Loris Karius vom FC Liverpool hat sich nach Informationen des US-Fernsehsenders ESPN in den Tagen nach dem verlorenen Champions-League-Finale einem Gehirnscan unterzogen.

Wie erst am 4. Juni bekannt wurde, soll die medizinische Abteilung des Vereins den Keeper in der vergangenen Woche mit Verdacht auf Gehirnerschütterung zu einem Spezialisten in Boston geschickt haben. Karius befand sich zu der Zeit gerade im Urlaub in den USA.

Der Keeper hatte im Endspiel gegen Real Madrid den Ellenbogen von Real-Profi Sergio Ramos gegen den Kopf bekommen, offenbar unbemerkt vom Schiedsrichter. Anschließend hatte Karius mit zwei schweren Patzern großen Anteil daran, dass Liverpool das Spiel mit 1:3 verlor. Das Ergebnis der Untersuchung war zunächst nicht bekannt. Der FC Liverpool äußerte sich zum dem Thema nicht.