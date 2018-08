Ronaldo noch ohne Tor: Juve gewinnt dennoch

Cristiano Ronaldo (l) blieb auch in seinem zweiten Ligaspiel für Juventus Turin torlos.

Turin/Neapel Auch ohne einen Treffer von Cristiano Ronaldo hat der italienische Fußball-Meister Juventus Turin sein erstes Heimspiel der Saison in der Serie A gewonnen.

Das Team von Massimiliano Allegri kam zu einem 2:0 (1:0) gegen Lazio Rom und feierte seinen zweiten Sieg im zweiten Liga-Spiel.

Der portugiesische Superstar Ronaldo blieb wie schon beim Auftakt bei Chievo Verona (3:2) vor einer Woche ohne Torerfolg. Die Führung gegen Lazio erzielte der Bosnier Miralem Pjanic (30.), der erst in der Woche seinen Vertrag bis 2023 verlängert hatte. Den Schlusspunkt setzte der Ex-Bundesligaspieler Mario Mandzukic (75.). Der deutsche Nationalspieler Sami Khedira stand in Turins Startelf und wurde nach 85 Minuten ausgewechselt.

Am Abend war Piotr Zielinski der entscheidende Mann beim 3:2 (0:1) des SSC Neapel gegen den AC Mailand. Der Pole glich mit einem Doppelschlag in der 53. und 67. Minute den 0:2-Rückstand aus. Der eingewechselte Belgier Dries Mertens (80.) sorgte mit seinem Treffer für den zweiten Sieg im zweiten Spiel der Süditaliener. Giacomo Bonaventura (15.) und Davide Calabria (49.) hatten die Gäste in Führung gebracht. Für den neuen SSC-Trainer Carlo Ancelotti war es auch ein emotional wichtiger Erfolg gegen seinen ehemaligen Club, den er unter anderen zweimal zum Champions-League-Gewinn führte.