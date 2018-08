Brasilianer Ferretti wird Interims-Coach der Mexikaner

Mexiko-Stadt Der brasilianische Fußballtrainer Ricardo "Tuca" Ferretti wird für anstehende Länderspiele die mexikanische Mannschaft als Interims-Coach trainieren.

"Willkommen zurück!", schrieb der mexikanische Fußballverband an Ferretti gerichtet auf Twitter. Der 64-Jährige ist bereits zum zweiten Mal als Übergangstrainer für El Tri im Einsatz. 2015 betreute er die Mexikaner bei einem Spiel gegen die USA. Vorgänger Juan Carlos Osorio war bei der WM im Achtelfinale an Russland gescheitert.

Der gebürtige Brasilianer Ferretti wird nach Angaben des mexikanischen Verbandes für zwei Freundschaftsspiele die Mannschaft trainieren. Am 7. September tritt El Tri gegen Uruguay an, am 11. September gegen die USA. Ferretti, der in Rio de Janeiro geboren wurde, gilt in Mexiko als angesehener Coach. Derzeit ist er hauptberuflich Trainer des Erstligisten Tigres in Nuevo León.