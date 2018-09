RB Leipzig ohne Werner, Saracchi und Klostermann

Leipzig Cheftrainer Ralf Rangnick muss im ersten Gruppenspiel von RB Leipzig in der Europa League gegen RB Salzburg auf ein hochkarätiges Trio verzichten.

"Drei Spieler stehen nicht zur Verfügung, die verletzungsbedingt ausfallen. Das sind Timo Werner, Marcelo Saracchi und Lukas Klostermann", sagte Rangnick am Mittwoch bei der Pressekonferenz in Leipzig. "Timo und Marcelo haben muskuläre Probleme, Lukas hat mit einer Reizung in seinem Knie zu kämpfen. Wir werden aber die stärkstmögliche Mannschaft auf den Platz bringen."

Nationalspieler Werner und Defensivspezialist Saracchi trainierten am Mittwoch nur individuell. Ein Einsatz im nächsten Bundesliga-Spiel am Sonntag bei Eintracht Frankfurt ist aber vorgesehen. Klostermann hingegen droht länger auszufallen.