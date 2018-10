BVB-Profi Jadon Sancho wurde in den Kader der englischen Nationalmannschaft berufen.

Berufung in England-Kader für BVB-Star Sancho "größte Sache"

Burton upon Trent Jungstar Jadon Sancho von Borussia Dortmund freut sich riesig über seine erste Berufung in den Kader der englischen Fußball-Nationalmannschaft und sein mögliches bevorstehendes Debüt für die Three Lions.

"Das bedeutet mir sehr viel", sagte der 18-Jährige im Trainingslager vor dem Nations-League-Spiel am Freitag in Kroatien. "Als ich klein war, hab ich natürlich immer davon geträumt, für mein Land zu spielen. Das ist das Größte, was einem Jugendlichen wie mir passieren kann."

Sollte Nationalcoach Gareth Southgate den Flügelstürmer des BVB gegen Vize-Weltmeister Kroatien tatsächlich auf den Platz schicken, würde Sancho als erster Spieler, der in diesem Jahrtausend geboren ist, für England auflaufen. Sancho kam am 25. März 2000 auf die Welt. Der Jungprofi soll bereits bei mehreren englischen Topclubs auf dem Wunschzettel stehen. Seinen Vertrag bei Borussia Dortmund hat er allerdings gerade erst bis zum 30. Juni 2022 verlängert.