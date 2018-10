Ronaldo schießt Juventus Turin zum neunten Saisonsieg

Empoli Dank Superstar Cristiano Ronaldo hat Italiens Fußball- Rekordmeister Juventus Turin im zehnten Liga-Saisonspiel den neunten Sieg perfekt gemacht und die Tabellenführung in der Serie A gefestigt.

Die Mannschaft des früheren Weltfußballers setzte sich beim Außenseiter FC Empoli nach Halbzeit-Rückstand noch mit 2:1 (0:1) durch.

Francesco Caputo brachte die Gastgeber mit einem sehenswerten Treffer in der 28. Minute in Führung, Ronaldo glich per Foulelfmeter zunächst aus (54.) und legte dann den Siegtreffer nach (70.) - die Saisontore sechs und sieben für den Portugiesen. Vor einer Woche hatte Juve beim 1:1 gegen den CFC Genua im neunten Ligaspiel der Saison die ersten Punkte eingebüßt.

Die Verfolger sind erst gegen Ende des Spieltages an der Reihe: Der Tabellenzweite SSC Neapel erwartet nach dem 2:2 bei Paris Saint- Germain am Sonntagabend AS Rom zum Vergleich zweier italienischen Champions-League-Teilnehmer. Das Verfolgerduell zwischen Lazio Rom und Inter Mailand beschließt am Montagabend den Spieltag.