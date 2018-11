Huddersfield Der deutsche Trainer David Wagner ist mit Huddersfield Town im Heimspiel der englischen Premier League gegen West Ham United nicht über ein Remis hinausgekommen.

Beim 1:1 brachte Alex Pritchard den Tabellen-Vorletzten bereits in der sechsten Minute in Führung. Doch West Ham gelang noch der Ausgleich durch Felipe Anderson (74.). Die Mannschaft des ehemaligen Bremer Fußball-Bundesliga-Profis Marko Arnautovic liegt in der Tabelle auf Platz 13.