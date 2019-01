Asien-Cup: Japan im Viertelfinale

Abu Dhabi Rekordsieger Japan hat bei der Fußball-Asienmeisterschaft das Viertelfinale erreicht. Die Mannschaft um die beiden Bundesligaspieler Genki Haraguchi (Hannover) und Yuya Osako (Bremen) siegte gegen Saudi-Arabien 1:0 (1:0).

Das Siegtor erzielte Takehiro Tomiyasu per Kopfball in der 20. Minute. Die Japaner treffen nun auf die Überraschungsmannschaft Vietnam, die sich am Vortag gegen Jordanien durchgesetzt hatte.

Japan strebt bei der Endrunde in den Vereinigten Arabischen Emiraten den fünften Titelgewinn nach 1992, 2000, 2004 und 2011 an. Gegen den WM-Teilnehmer aus Saudi-Arabien kam Haraguchi über 90 Minuten zum Einsatz, Osako wurde von Nationaltrainer Hajime Moriyasu nicht aufgestellt.