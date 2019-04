Niederlande: FC Twente Enschede ist zurück in der ersten Liga.

FC Twente steigt wieder in erste niederländische Liga auf

Enschede Der FC Twente hat den Aufstieg in die erste niederländische Fußball-Liga geschafft. Dem in der Stadt Enschede ansässigen Club reichte ein 0:0 im Heimspiel gegen die Zweitvertretung des AZ Alkmaar, um die Rückkehr in die Eredivisie perfekt zu machen.

Bei noch zwei ausstehenden Spieltagen und acht Punkten Vorsprung auf Rang zwei kann das Team von Marino Pusic von den von Sparta Rotterdam angeführten Verfolgern nicht mehr eingeholt werden. Rotterdam unterlag am 36. Spieltag der zweiten Mannschaft der PSV Eindhoven mit 0:2 (0:0).

Der FC Twente, der zuletzt 2010 niederländischer Meister war und im Vorjahr aus der ersten Liega abstieg, hat sogar noch ein Nachholspiel und damit eine Partie mehr als die Konkurrenz.