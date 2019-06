50.000 Zuschauer bei Vorstellung von Eden Hazard in Madrid

Zehntausende Fans von Real Madrid haben dem neuen Club-Star Eden Hazard einen spektakulären Empfang bereitet. 50.000 Zuschauer besuchten im Santiago-Bernabéu-Stadion die Vorstellung des belgischen Fußball-Nationalspielers.

"Ich habe große Lust, endlich für Real zu spielen und viele Titel zu holen", sagte der 28 Jahre alte Offensivmann unter dem Jubel der Real-Anhänger. Der spanische Rekordmeister mit dem deutschen Nationalspieler Toni Kroos hatte in der abgelaufenen Saison keinen wichtigen Titel gewonnen.

Schon als kleiner Junge von Real geträumt

Nach sieben Jahren beim FC Chelsea wechselte Hazard nach Medienberichten für rund 100 Millionen Euro plus erfolgsabhängige Bonuszahlungen nach Madrid. Er habe "schon als kleiner Junge davon geträumt", bei den Königlichen zu spielen, sagte der Mann, der kurz vor seinem Weggang aus London mit Chelsea die Europa League gewann. Nun wolle er alles Neue genießen, meinte Hazard. Vor der Zeremonie hatte er den Medizincheck erfolgreich absolviert und mit Clubboss Florentino Pérez einen Fünfjahresvertrag unterschrieben.

In London gewann er je zwei Mal die Premier League und die Europa League, je einmal den FA- und den Liga-Cup. In 245 Pflichtspielen traf er 85 Mal. Belgien führte er bei der WM 2018 in Russland mit drei Toren in sechs Begegnungen auf Platz drei. Hinter seinem neuen Club-Kollegen Luka Modric wurde er zum zweitbesten WM-Akteur gewählt. Erst am Vortag war bei Real der bisherige Frankfurter Luka Jovic vorgestellt worden.