Abwehr-Ass Virgil van Dijk fordert Messi und Ronaldo heraus

Monaco Der Niederländer Virgil van Dijk könnte als erster Abwehrspieler zu Europas Fußballer des Jahres gewählt werden.

Wie der Kontinental-Verband UEFA mitteilte, wurden neben dem 28-Jährigen vom Champions-League-Sieger FC Liverpool die Superstars Lionel Messi vom FC Barcelona und Cristiano Ronaldo von Juventus Turin nominiert. Die Auszeichnung wird seit 2011 verliehen. Mit Ausnahme des Franzosen Franck Ribéry, der 2012 als Spieler des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München geehrt wurde, ging die Auszeichnung bisher nur an Spieler spanischer Clubs.

Seit 2013 wird auch Europas Fußballerin des Jahres gewählt. Unter den Top-3 sind in diesem Jahr Lucy Bonze, Ada Hegerberg und Amandine Henry, die alle beim französischen Erstligisten und Champions-League-Sieger Olympique Lyon unter Vertrag stehen. Die Auszeichnungen werden am 29. August am Rande der Auslosung der Gruppenphase der Champions League in Monaco verliehen.