Neymar auch gegen Rennes nicht im PSG-Kader - "Zu früh"

Paris Der wechselwillige Superstar Neymar steht auch für das zweite Saisonspiel nicht im Kader des französischen Fußball-Meisters Paris Saint-Germain.

"Ney hat nicht das Training mit der Gruppe beendet. Es ist zu früh für ihn. Wir warten auf eine andere Woche, dass er wieder mit dem Team beginnt", sagte Trainer Thomas Tuchel vor dem Ligaspiel bei Pokalsieger Stade Rennes am Sonntag (21.00 Uhr).

Der zuletzt am Knöchel verletzte Neymar will PSG nach zwei Jahren wieder verlassen - am liebsten zu seinem Ex-Club FC Barcelona. Dieser Transfer ist aber seit Freitag wieder unwahrscheinlicher geworden, nachdem sich Barca mit dem FC Bayern München auf eine Ausleihe von Philippe Coutinho geeinigt hatten. Der Brasilianer galt als Kandidat für eine Verrechnung bei einem Transfer von Neymar.

Neymar, der 2017 für 222 Millionen zu PSG gekommen war, hat seit Mai kein Spiel mehr für den Hauptstadt-Club absolviert. Bei den Anhängern ist der Brasilianer bereits in Ungnade gefallen, nachdem er neben den Äußerungen zu seinen Wechselabsichten auch den historischen 6:1-Sieg von Barca in der Champions League gegen PSG im März 2017 als eine seiner schönsten Erinnerungen bezeichnet hatte.