Lungenentzündung: Juve-Trainer droht Liga-Start zu verpassen

Turin (dpa) – Trainer Maurizio Sarri droht, die Saisoneröffnung mit Juventus Turin zu verpassen. Der Coach, der im Sommer vom FC Chelsea zum italienischen Rekordmeister gewechselt war, laboriert an einer Lungenentzündung, teilte der Verein auf seiner Webseite mit.

Der Trainer von Cristiano Ronaldo und dem deutschen Mittelfeldspieler Sami Khedira litt bereits in der vergangenen Woche an einer Grippe. Am späten Montagnachmittag wurde die Lungenentzündung attestiert, für die eine spezifische Therapie verschrieben wurde. Ob der 60-Jährige beim Saisoneröffnungsspiel der Alten Dame am Samstag im Ennio-Tardini-Stadion beim AC Parma (18.00 Uhr) auf der Bank sitzen wird, ist noch unklar.