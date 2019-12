Joaquín Sanchez bricht uralten Liga-Rekord in Spanien

Sevilla. Mit drei Toren binnen 18 Minuten hat der frühere spanische Fußball-Nationalspieler Joaquín Sanchez einen jahrzehntealten Rekord in der Primera División gebrochen.

Beim 3:1-Sieg seines Teams gegen Athletic Bilbao gelang dem 38-jährigen Offensivspieler von Betis Sevilla als bislang ältestem Profi ein Hattrick in Spaniens Eliteklasse. Den bisherigen Rekord hatte 1964 Alfredo di Stefano von Real Madrid mit 37 Jahren aufgestellt. In seinen 556 Partien in der Primera División markierte Joaquín - Fußballfans ist der Routinier vor allem unter seinem Vornamen geläufig - für Betis, den FC Malaga und den FC Valencia 73 Tore. Zudem absolvierte er 18 Spiele für die Nationalmannschaft.