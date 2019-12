Ibrahimovic-Rückkehr zum AC Mailand perfekt

Mailand Zlatan Ibrahimovic kehrt zum AC Mailand zurück. Die Begeisterung der italienischen Fans ist riesig. Was der 38-Jährige in der Serie A noch leisten kann, wird sich zeigen.

Die Rückkehr des schwedischen Fußball-Superstars Zlatan Ibrahimovic zum AC Mailand ist perfekt. Der 18-malige italienische Meister bestätigte die Einigung.

Ibrahimovic unterschrieb einen Vertrag über sechs Monate bis zum Saisonende mit der Option auf eine weitere Spielzeit. Der 38-Jährige werde am 2. Januar in Mailand sein und sich den obligatorischen medizinischen Tests unterziehen. Ein zuvor bei Twitter veröffentlichtes, siebensekündiges Video mit der Ankündigung "IZ COMING" wurde binnen Minuten mehrere Tausend Male angesehen und geteilt.

"Ich kehre zu einem Club zurück, den ich im höchsten Maße respektiere, und in die Stadt Mailand, die ich liebe", ließ Ibrahimovic über den Verein mitteilen. "Ich werde zusammen mit meinen Teamkollegen dafür kämpfen, den Verlauf dieser Saison zu ändern. Ich werde alles dafür tun, um das zu ermöglichen."

Milan steht derzeit nur auf Rang elf der Serie A. Zuletzt kassierte der Traditionsverein eine 0:5-Niederlage bei Atalanta Bergamo. Stadtrivale und Tabellenführer Inter Mailand liegt satte 21 Punkte vor dem neuen, alten Club des schwedischen Fußball-Exzentrikers.

Ibrahimovic, der in seinem Heimatland elfmal zum Fußballer des Jahres gewählt worden war, hatte bereits von 2010 bis 2012 für den AC Mailand gespielt und mit den Rossoneri einen seiner vier italienischen Titel gewonnen. Der ehemalige Stürmer der Tre Kronor hatte Mitte November nach zwei Spielzeiten den US-Club Los Angeles Galaxy verlassen.

Zuvor hatte Ibrahimovic seit 2001 ausschließlich bei europäischen Top-Clubs gespielt. Außerhalb Italiens, wo er auch für Juventus Turin und Inter aufgelaufen war, feierte er in den Niederlanden mit Ajax Amsterdam, in Spanien mit dem FC Barcelona und in Frankreich mit Paris Saint-Germain den Gewinn der jeweiligen Landesmeisterschaft. Mit Manchester United triumphierte er 2017 in der Europa League.