Turin. Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin setzt auf das Nachwuchstalent Dejan Kulusevski. Der 19-Jährige absolvierte am Donnerstag den Medizincheck, wie der Club mitteilte.

Der Schwede soll laut italienischer Medien für 35 Millionen Euro vom Ligakontrahenten Atalanta Bergamo kommen, der Kulusevski in dieser Saison an Parma ausgeliehen hatte. Der Rechtsaußen soll bei Juve an der Seite von Stars wie Cristiano Ronaldo spielen.