Behörden blockieren Neapel-Flug nach Turin

Neapel. Dem Topspiel der italienischen Serie A zwischen Titelverteidiger Juventus Turin und dem SSC Neapel drohen Komplikationen.

Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete, wurde die Fußball-Mannschaft von Neapel, der auch der ehemalige Leipziger Diego Demme angehört, von den lokalen Gesundheitsbehörden gestoppt. Sprich: Der Flug soll blockiert worden sein. Angesetzt ist die Partie für diesen Sonntag (20.45 Uhr). Grund für die Maßnahme der Behörde sind die positiven Corona-Fälle beim SSC. Zwei Spieler und ein Manager sind demnach positiv getestet worden.

Rekordmeister Juventus kündigte am Samstagabend an, spielen zu wollen. Die erste Mannschaft werde um 20.45 Uhr auf das Feld gehen, wie im Terminkalender der Serie A vorgesehen, hieß es in einer Mitteilung.

© dpa-infocom, dpa:201003-99-814153/3