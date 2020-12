Juventus verliert Sieg gegen Neapel am Grünen Tisch

Rom. Dem italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin sind in der Serie A drei am Grünen Tisch zugesprochene Punkte wieder aberkannt worden.

Weil der SSC Neapel Anfang Oktober von den lokalen Gesundheitsbehörden kurzfristig in Corona-Quarantäne geschickt worden war und deshalb nicht zum Topspiel nach Turin reisen konnte, hatte der Verband FIGC die Partie mit 3:0 für Juve gewertet. Napoli wurde zudem mit einem Minuspunkt in der Tabelle bestraft. Ein Gericht des Nationalen Olympischen Komitees CONI revidierte das Urteil nun.

Wie am Dienstag bekannt wurde, muss die Partie nachgeholt werden. Im Gespräch ist ein Termin Mitte Januar. Weil Juventus die drei Zähler sowie die 3:0-Treffer in der Tordifferenz wieder gestrichen wurden und Neapel einen Zähler dazu bekam, hatte dies Auswirkungen auf die Tabelle. Napoli kletterte vorübergehend auf Rang drei, Juve rutschte auf den vierten Platz ab. Allerdings steht für die Turiner am Abend (20.45 Uhr) noch das Heimspiel gegen den AC Florenz an.

