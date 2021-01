760. Pflichtspieltor: Ronaldos nächster Meilenstein

Turin. Seinen Weltrekord von 760 Pflichtspieltoren feierte Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo diesmal nicht, sondern stellte sein Team in den Mittelpunkt.

"Das ist das Juve, das wir lieben, dem wir vertrauen, und es ist dieser Geist, der uns zu den Siegen bringt, die wir wollen. Gut gemacht, Jungs!", schrieb der 35-Jährige in den Sozialen Medien, nachdem er Meister Juventus Turin zum 2:0-Sieg im italienischen Supercup gegen Pokalsieger SSC Neapel geführt hatte. Es war Ronaldos 33. Titel - eine ebenfalls beeindruckende Marke.

Ronaldos Tor in der 64. Minute ist nun laut zahlreicher Statistiken Weltrekord, kein Spieler erzielte so viele Pflichtspieltore für seine Vereine und die Nationalelf wie der fünfmalige Weltfußballer aus Portugal - Real Madrid (450), Manchester United (118), Juventus Turin (85), Sporting Lissabon (5), Nationalmannschaft (102). Damit löste er den 2011 gestorbenen Österreicher Josef Bican ab, der auf 759 Tore kam. "Am 7. Oktober 2002 erzielte Ronaldo sein erstes Tor. Heute hat er das historische 760. Tor geschossen", twitterte sein Ausbildungsverein Sporting Lissabon. "Der beste Torschütze der Geschichte. Ein Talent von einem anderen Planeten."

Am 2. Dezember 2020 hatte Ronaldo nach seinem 750. Pflichtspieltor, wofür er von seinem Club Juve ein Trikot mit der 750 als Rückennummer bekam, gesagt: "750 Tore, 750 glückliche Momente, 750 Lächeln in den Gesichtern unserer Fans. Danke an alle Spieler und Trainer, die mir geholfen haben, diese erstaunliche Zahl zu erreichen, danke an alle meine treuen Gegner, die mich jeden Tag härter und härter arbeiten ließen."

© dpa-infocom, dpa:210121-99-114669/2