Lille legt im Meisterkampf gegen Paris Saint-Germain vor

Lens. Der OSC Lille hat Paris Saint-Germain im Kampf um die französische Fußball-Meisterschaft unter Druck gesetzt.

Das Team aus Nordfrankreich gewann mit 3:0 (2:0) beim RC Lens und vergrößerte den Vorsprung auf den Hauptstadtclub vorerst auf vier Punkte. PSG muss am Sonntag (21.00 Uhr) bei Stade Rennes gewinnen, um am Tabellenführer dran zu bleiben.

Am drittletzten Spieltag wurde Lille von Beginn an seiner Favoritenrolle beim Aufsteiger gerecht. Burak Yilmaz erzielte in der dritten Minute per Foulelfmeter die Führung und erhöhte noch vor der Pause (39.). Nach einer knappen Stunde sorgte Jonathan David (59.) für die Entscheidung. Clement Michelin sah bei Lens bereits in der 35. Minute die Gelb-Rote Karte.

Lille hat angesichts der ausstehenden Duelle gegen den AS Saint-Étienne und bei Angers SCO, die beide im Tabellenmittelfeld sind, gute Chancen, erstmals seit 2011 wieder den französischen Titel zu holen. Von den vergangenen neun Meisterschaften gewann Paris sieben.

