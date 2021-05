Coach Tuchel wirbt für Vertragsverlängerung mit Rüdiger

London. Fußball-Trainer Thomas Tuchel will beim FC Chelsea auch langfristig mit dem deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger zusammenarbeiten, dessen Vertrag im Sommer 2022 ausläuft.

"Wenn Toni im Verein bleiben will, dann hat er unsere volle Unterstützung", sagte Tuchel. "Man könnte nichts Besseres für einen neuen Vertrag machen als er. Er spricht mit seiner Leistung und ist fantastisch."

Rüdiger, der unter dem vorigen Chelsea-Trainer Frank Lampard seinen Stammplatz verlor, ist unter Tuchel gesetzt. In der Champions League stand er in dieser Saison in allen Spielen für die Blues auf dem Platz und erreicht mit dem Team das Endspiel. "Er ist sehr mutig und voller Energie beim Verteidigen", lobte sein Coach. "Er geht mit gutem Beispiel voran und hat eine sehr positive Energie in sich. Das mögen wir."

Der FC Chelsea kämpft in den zwei verbleibenden Liga-Spielen - am Dienstag gegen Pokalsieger Leicester City und am Sonntag bei Aston Villa - um die Qualifikation für die Königsklasse. Am 29. Mai bestreiten die Londoner das Champions-League-Endspiel gegen den englischen Meister Manchester City. Mit einem Finalerfolg würde sich Chelsea ebenfalls für die Teilnahme im nächsten Jahr qualifizieren.

© dpa-infocom, dpa:210517-99-635322/2