FC Brügge zum 17. Mal belgischer Fußballmeister

Uneinholbar: Die Spieler des FC Brügge feiern die 17. Meisterschaft in Belgien.

Brügge. Der FC Brügge ist zum 17. Mal seit 1920 belgischer Fußballmeister. Zur erfolgreichen Titelverteidigung reichte der Mannschaft von Trainer Philippe Clement ein 3:3 (1:1) beim RSC Anderlecht.

Damit kann Brügge in den Meisterschafts-Playoffs der Jupiler League von Verfolger KRC Genk nicht mehr abgefangen werden. Erstmals seit der Saison 1977/78 - damals unter Trainer Ernst Happel - gelang dem Meister nun die Titelverteidigung.

Zugleich hat sich Brügge wieder für die Champions League qualifiziert. In der Dortmund-Gruppe der Königsklasse waren die Belgier zuletzt Dritter geworden und im Februar in der K.o.-Runde der Europa League an Dynamo Kiew gescheitert.

© dpa-infocom, dpa:210521-99-689047/2