Bayern-Profi Martínez vor Wechsel nach Katar

Der Vertrag von Javi Martínez beim FC Bayern München läuft am 30. Juni aus.

Doha. Fußball-Profi Javi Martínez zieht es vom FC Bayern München nach Katar.

Der 32 Jahre alte Spanier sagte in einer Videobotschaft auf dem Twitter-Kanal des Erstligisten Qatar SC: "Hi an alle meine Qatar-Sportfreunde. Ich bin glücklich, euch sagen zu können, dass ich euch sehr bald sehen werde." Die Bestätigung einer Verpflichtung vom Verein steht jedoch noch aus.

Martínez' Vertrag in München läuft am 30. Juni aus und wird nach neun Jahren nicht verlängert. 2012 war der defensive Mittelfeldspieler von Athletic Bilbao zum deutschen Rekordmeister gewechselt. Für den FC Bayern absolvierte Martínez 268 Pflichtspiele und erzielte dabei 14 Tore.

© dpa-infocom, dpa:210620-99-72000/2