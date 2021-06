Stuttgarts Maxime Awoudja spielt in der kommenden Saison in Tirol.

Transfers VfB Stuttgart verleiht Verteidiger Awoudja an Tirol

Stuttgart. Der VfB Stuttgart verleiht Abwehrspieler Maxime Awoudja für die kommende Saison an den österreichischen Erstligisten WSG Tirol. Zugleich habe der 23-Jährige seinen auslaufenden Vertrag bei den Schwaben um ein Jahr bis Juni 2022 verlängert, teilte der Fußball-Bundesligist mit.

In der vergangenen Rückrunde hatte der VfB Awoudja bereits an den Drittligisten Türkgücü München abgegeben. Nach einem Achillessehnenriss im Mai 2020 muss sich der Verteidiger wieder an die Profimannschaft der Stuttgarter herankämpfen.

