Aston Villa holt Ex-Liverpool-Profi Ings vom FC Southampton

Birmingham. Der frühere Liverpool-Profi Danny Ings wechselt nach drei Jahren beim FC Southampton innerhalb der englischen Premier League zu Aston Villa.

Der 29 Jahre alte Fußball-Profi, dessen Vertrag bei den Saints eigentlich noch bis Sommer 2022 lief, unterschrieb bei Villa für drei Jahre. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. Das gab der Club aus Birmingham bekannt.

Bei seinem neuen Verein spielt Ings, der drei Länderspieleinsätze für England auf dem Konto hat, mit dem früheren Leverkusener Leon Bailey zusammen, der vor kurzem in den Villa Park gewechselt war.

Von 2015 bis 2019 stand Ings beim FC Liverpool unter Vertrag. Wegen mehrerer Verletzungen kam der Angreifer beim Club von Trainer Jürgen Klopp jedoch in drei Jahren nur auf 14 Einsätze und drei Tore. In Southampton avancierte Ings, zunächst als Leihgabe, zum Stammspieler. In 91 Premier-League-Spielen für die Saints schoss er 41 Tore.

