Depay rettet Barcelona Remis in Bilbao

Bilbao. Memphis Depay hat den FC Barcelona vor der ersten Niederlage in der Saison der Primera Division bewahrt.

Der niederländische Fußball-Nationalspieler erzielte in der 75. Minute den Treffer zum 1:1 (0:0)-Endstand bei Athletic Bilbao. Inigo Martinez (50.) hatte die Gastgeber am zweiten Spieltag in Führung gebracht. Barcelonas Verteidiger Eric Garcia sah in der Nachspielzeit die Rote Karte.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Österreicher Yusuf Demir wurde in der 62. Minute für Martin Braithwaite eingewechselt. Er ist mit 18 Jahren und 80 Tagen der jüngste Nicht-Spanier seit Lionel Messi, der zu seinem Liga-Debüt im Trikot des FC Barcelona kam. Der argentinische Superstar, der vor der Saison zu Paris Saint Germain gewechselt ist, war 17 Jahre alt, als er 2004 erstmals für die Katalanen in der Liga spielte.

© dpa-infocom, dpa:210822-99-924636/2