Makaay wird Co-Trainer bei den Glasgow Rangers

Wird "First Team Coach" bei den Glasgow Rangers: Rudolphus Antonius "Roy" Makaay.

Glasgow. Der frühere Bayern-Profi Roy Makaay wird Co-Trainer von Giovanni van Bronckhorst bei den Glasgow Rangers, teilte der schottische Fußball-Meister mit.

Offizielle Bezeichnung für den 46 Jahre alten Makaay, der zwischen 2003 und 2007 für den FC Bayern kickte, ist "First Team Coach". 43 Mal war Makaay in seine Profi-Laufbahn in der niederländischen Nationalelf eingesetzt worden. Bereits zwischen 2015 und 2019 hatte er als Assistent von van Bonckhorst bei Feyenoord Rotterdam gearbeitet.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zugleich wurden in Yori Bosschaart und Arno Phillps weitere Assistenten für van Bronckhorst vorgestellt. Bosschaart arbeitet als Analyst und Phillips als Fitness-Coach. "Wir haben bereits einen hervorragenden Mitarbeiterstamm, und unsere Neuzugänge werden sich gut in unsere bestehenden Abteilungen integrieren", äußerte der Sportliche Direktor der Rangers, Ross Wilson, zu den drei neuen Staff-Mitgliedern. Der Niederländer van Bronckhorst hatte am 18. November die Nachfolge von Steven Gerrard als Trainer bei den Rangers angetreten.

© dpa-infocom, dpa:211122-99-100336/2