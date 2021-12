Medien: Spielplan nach Weihnachten trotz Corona fix

London. Trotz der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus will die englische Premier League an ihrem Spielplan zwischen Weihnachten und Neujahr festhalten.

Medienberichten zufolge einigten sich die 20 Fußballclubs auf einem Krisentreffen darauf, dass die geplanten Spiele zwischen dem traditionsreichen Boxing Day (26. Dezember) und dem Jahresbeginn 2022 stattfinden. In diesem Zeitraum ist der Spielplan immer besonders eng getaktet. Allein für den Boxing Day (19. Spieltag/Sonntag) sind neun Spiele geplant.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eine Abstimmung der Trainer über die mögliche Verschiebung bestimmter Partien am Jahresende sei auf dem Treffen nicht erfolgt, wie BBC und die "Daily Mail" berichteten. Die Clubs wollen antreten, wenn sie mindestens 13 fitte Spieler sowie einen Torwart zur Verfügung haben. In zwei Wochen soll die Corona-Situation und die Auswirkungen auf die Vereine erneut eingeschätzt werden.

Die Corona-Pandemie in Großbritannien hatte die Premier League immer mehr in Bedrängnis gebracht. Am vergangenen Wochenende waren zahlreiche Spiele abgesetzt und verlegt worden: Nur vier der zehn angesetzten Partien des 18. Spieltags fanden statt.

© dpa-infocom, dpa:211220-99-457057/2