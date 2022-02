Paris Saint-Germain unterliegt beim FC Nantes

Nantes. Der FC Nantes hat überraschend Paris Saint-Germain geschlagen. Der Kandidat für das internationale Geschäft schlug die Star-Truppe um Neymar, Lionel Messi und Kylian Mbappé mit 3:1 (3:0) und verteidigte den fünften Tabellenplatz vor Olympique Lyon.

Die Pariser, die unter der Woche in der Champions League noch mit 1:0 gegen Real Madrid gewonnen hatten, begannen mit sechs Positionswechseln das Spiel und wurden direkt zum Spielbeginn geschockt: Kolo Muani schoss den Ball mit dem Außenrist an PSG-Torwart Kaylor Navas vorbei zum 1:0 in der 4. Spielminute. Quentin Merlin (16.) und Ludovic Blas (45.+6) erhöhten zur 3:0-Halbzeitführung.

Neymar erzielte direkt nach der Pause das 1:3-Anschlusstor. In der 58. Minute bekam Paris einen Elfmeter zugesprochen, doch Neymar zögerte lange vor dem Schuss und vergab kläglich, als er den Ball schwach mittig-rechts platzierte und Nantes' Keeper Alban Lafont keine Probleme beim Parieren hatte.

Olympique Lyon trennte sich 1:1 im Auswärtsspiel bei RC Lens und verpasste einen Schritt in Richtung der Champions-League-Plätze. Weltmeister Jerome Boateng fehlte laut Trainer Peter Bosz krankheitsbedingt. Nach seiner Suspendierung hatte er eigentlich in den Kader zurückkehren sollen.

