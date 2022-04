Matip über Thiago: "Weiß nicht, wie viele Augen er" hat

Liverpool. Der ehemalige Schalker Joel Matip hat die Qualitäten von seinem Mitspieler Thiago beim FC Liverpool gelobt.

"Er ist die Ballsicherheit in Person. Er reißt mit seinen Bewegungen Extra-Lücken und verkörpert die hohe Kunst des Fußballs. Ich weiß nicht, wie viele Augen er im Kopf hat, aber was er macht, ist schon unglaublich", sagte der Innenverteidiger dem "Kicker" vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen Benfica Lissabon und dem Premier-League-Spitzenspiel gegen Manchester City. Der spanische Nationalspieler Thiago spielte vor seinem Wechsel nach Liverpool in der Bundesliga für den FC Bayern München.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das im englischen Titelkampf womöglich vorentscheidende Duell mit City am Sonntag will Matip vor dem Champions-League-Spiel möglichst ausblenden. "Um weitere Titel zu holen, müssen wir jedes Spiel gewinnen. Da kann man es sich nicht erlauben, einige Tage im Voraus zu denken", sagte er. Liverpool liegt in der Tabelle bei noch acht ausstehenden Spielen einen Zähler hinter Spitzenreiter Manchester City. Bereits am Dienstag trifft Liverpool im Hinspiel in Portugal auf Benfica Lissabon.

© dpa-infocom, dpa:220404-99-786490/2