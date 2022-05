War in einen Autounfall mit Todesfolge verwickelt: Rick van Drongelen in Aktion.

KV Mechelen Fußballer van Drongelen in tödlichen Autounfall verwickelt

Mechelen. Der niederländische Fußball-Profi Rick van Drongelen ist auf dem Weg zum Training in einen tödlichen Autounfall verwickelt worden.

Der vom 1. FC Union Berlin an den belgischen Erstligisten KV Mechelen verliehene Abwehrspieler sei nach dem Unfall am Mittwochmorgen verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte sein Club mit. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs sei getötet worden.

"Wir möchten der Familie des Opfers unser Beileid aussprechen", sagte KV-Sportdirektor Tom Caluwé der Mitteilung zufolge. Die Einzelheiten des Unfalls seien noch nicht bekannt.

Der 23 Jahre alte van Drongelen ist bis zum Saisonende an Mechelen ausgeliehen. Er spielte von 2017 bis 2021 für den Hamburger SV und wechselte dann zu Union Berlin.

