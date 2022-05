Ibrahimovic: Sechs Monate ohne vorderes Kreuzband gespielt

Hat eigenen Aussagen zufolge noch sie so sehr gelitten wie in der vergangenen Saison: Milan-Stürmer Zlatan Ibrahimovic.

Mailand. Zlatan Ibrahimovic hat den Großteil der abgelaufenen Meistersaison des AC Mailand mit kaputtem Kreuzband gespielt. Das sagte der schwedische Fußballstar in einem Beitrag bei Instagram, nachdem er in Lyon eine Knie-Operation hat durchführen lassen.

Deswegen fällt er laut Prognose sieben bis acht Monate aus. "In den vergangenen sechs Monaten habe ich ohne das vordere Kreuzband in meinem linken Knie gespielt", berichtete der 40-Jährige. Er habe ein halbes Jahr lang ein geschwollenes Knie gehabt, nur zehn Trainings mit dem Team bestritten, einmal wöchentlich aus dem Gelenk Flüssigkeit absaugen lassen, täglich Schmerzmittel genommen, kaum geschlafen und noch nie so gelitten auf und neben dem Feld.

"Ich habe etwas Unmögliches möglich gemacht", resümierte der generell eher unbescheidene Stürmer, der in dieser Spielzeit vor allem als Motivator für das junge Milan-Team in der Serie A wichtig war. "Ich hatte nur ein Ziel vor Augen, meine Teamkollegen und meinen Trainer zu italienischen Meistern zu machen, denn das hatte ich versprochen. Heute habe ich ein neues Kreuzband und eine weitere Trophäe."

Trotz seines fortgeschrittenen Alters und der Operation will Ibrahimovic die Karriere fortsetzen. Bei Milan läuft sein Vertrag Ende Juni aus - gut möglich, dass ihm die Rossoneri einen neuen Kontrakt geben. "Ich wünsche dir eine schnelle Genesung, Bruder", schrieb Sturmkollege Olivier Giroud bei Instagram und sagte voraus: "Du wirst stärker zurückkommen, so wie immer."

