Nach 23 Jahren: Nottingham Forest zurück Premier League

Nottingham Forest ist nach 23 Jahren zurück in der Premier League.

London. Der frühere Europapokalsieger Nottingham Forest kehrt nach 23 Jahren wieder in die Premier League zurück.

Der englische Fußballmeister von 1978 setzte sich in den Aufstiegsplayoffs im Londoner Wembley-Stadion mit 1:0 (1:0) gegen Huddersfield Town durch. Vor 80.019 Zuschauern unterlief Levi Colwill in der 43. Minute das entscheidende Eigentor.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zweitliga-Meister FC Fulham und der AFC Bournemouth hatten bereits zuvor den direkten Aufstieg geschafft. In den Playoffs ermittelten vier Teams den dritten Aufsteiger. Finanzexperten zufolge ist der Sprung in die höchste englische Spielklasse mindestens 170 Millionen Pfund (200 Millionen Euro) wert.

Nottingham hatte 1979 und 1980 den Europapokal der Landesmeister gewonnen und spielte zuletzt 1999 in der Premier League. Huddersfield war 2017 erstmals seit Einführung der Premier League im Jahr 1992 in die höchste englische Spielklasse aufgestiegen, bevor es 2019 wieder in die Championship abstieg.

© dpa-infocom, dpa:220529-99-474853/2