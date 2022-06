Fünf Messi-Tore bei Argentiniens Sieg gegen Estland

Pamplona/Buenos Aires. Argentiniens Fußball-Superstar Lionel Messi hat erstmals in einem Spiel fünf Tore für die argentinische Nationalmannschaft erzielt.

Beim 5:0 Argentiniens im Test gegen Estland im spanischen Pamplona traf Messi zweimal in der ersten und dreimal in der zweiten Halbzeit, darunter einmal per Elfmeter.

Bisher hatte er für das Nationalteam höchstens dreimal in einer Partie getroffen. Auf Vereinsebene waren ihm fünf Tore beim 7:1 des FC Barcelona gegen Bayer Leverkusen im Achtelfinale der Champions League 2011/2012 gelungen.

Mit den fünf Treffern vom Sonntag kommt der 34-Jährige nun auf 86 Länderspieltore. Er überholte damit Ferenc Puskas (84) und ist jetzt der Spieler mit den viertmeisten Treffern in einem Nationaltrikot im Männerfußball - hinter Cristiano Ronaldo (117), Ali Daei (109) und Mokhtar Dahari (89).

Argentinien hatte am Mittwoch die "Finalissima", das Duell des Südamerika-Champions gegen den Europameister, gegen Italien mit 3:0 gewonnen, Messi lieferte zwei Vorlagen. Bei der Copa América im vergangenen Jahr holte er den lang ersehnten Titel mit dem Nationalteam.

