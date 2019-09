Die Lions-Fans schenken Frankfurts Homri warmen Empfang

Dass Kerim Homri in den Katakomben des Eintrachtstadions während der Pressekonferenz nach einem Spiel sein Statement abgibt, ist nichts Besonderes. Wohl aber, dass der 30-Jährige dies im Dress des Gegners tut. Genau einmal kommt dies nur vor – so geschehen am späten Sonntagnachmittag nach dem...