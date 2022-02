GFL-Veteran Adehkeem Brown verstärkt Lions-Footballer

Jetzt geht es Schlag auf Schlag bei den Lions. Die Braunschweiger Erstliga-Footballer bestätigten die Verpflichtungen mehrerer Spieler für die kommende Saison in der German-Football-League (GFL).

Prominenteste Verstärkung ist dabei sicherlich Adehkeem Brown. Der 26 Jahre alte Passverteidiger spielte in der vergangenen Saison für die Potsdam Royals und erreichte in der Spielzeit 2019 den German Bowl mit den Schwäbisch Hall Unicorns, der gegen die Lions verloren ging. „Er kann viele Positionen spielen, und seine Flexibilität wird uns gut tun. Er hat mich beeindruckt, als er gegen uns gespielt hat, und es ist schön, dass er hier spielen will“, sagt Cheftrainer Troy Tomlin über den 1,83 Meter großen und 90 Kilogramm schweren Modellathleten.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lions müssen O-Line neu aufstellen – junge Mannschaft in Braunschweig erwartet

Ein weiterer wichtiger Baustein in der diesjährigen Kaderplanung war die Verpflichtung mehrerer Line-Spieler. „Besonders in der Offensive Line haben wir Spieler wie Benhur Ayra oder Robert Sövegjarto verloren. Wir hatten die Aufgabe, eine neue O-Line aufzustellen“, so Tomlin.

Unter anderem holte er den Schotten Daniel Kane nach Braunschweig. „Er ist jung und unheimlich groß, hat dazu eine gute Fußarbeit. Ich wollte ihm die Chance geben“, erklärt der Lions-Trainer, der mit Johan Sager einen weiteren Quarterback-Beschützer für sein Team gewinnen konnte.

Sager, der wie Passempfänger Marcel Gwiazda aus Hildesheim nach Braunschweig wechselt, empfahl sich über das jährlich angebotene Probetraining beim deutschen Rekordmeister. Damit ergibt sich wenige Monate vor dem Liga-Start ein konkreteres Bild von der Mannschaft, die demnächst Jagd auf den Meistertitel machen will.

Zudem sagten viele Eigengewächse für die nächste Spielzeit zu. Ballträger Finn Oppermann, Passempfänger Tjard Müggenburg und die Offensive-Line-Spieler Steven Kinner und Marcel Wenske gehören weiter zu Tomlins Team. Und auch die Defensivspieler Chika Otiora, Jacob Kaiser und Robert Oetke streifen sich in der nächsten GFL-Serie wieder das Trikot mit dem Löwen auf der Brust über. Als extrem wichtig bezeichnet Tomlin auch die Weiterbeschäftigung der Spielmacher Hendrik Scharnbacher und Mike Friese, die dem etablierten Quarterback Jakob Parks den Rücken freihalten sollen. „Hendrik besitzt viel Talent, Mike viel Erfahrung. Ich vertraue auf seine Meinung, er ist wie ein weiterer Offensive-Coach für mich und mein Team, und es ist wichtig, mehrere starke Quarterbacks im Team zu haben“, erläutert der Trainer der Braunschweiger.

Mit der Ankunft des Defensiv-Koordinators starten die Lions die harte Vorbereitung

Zunächst freut sich Tomlin aber über die Ankunft seines neuen Defensiv-Koordinators Jim Ward, der am Freitag in der Löwenstadt erwartet wird. Dann will er die Mannschaft zum Ausdauertraining bitten. Anfang April stellt er seine Spieler mit seinem gefürchteten Iron-Man-Contest auf die Probe. Hierbei müssen die Spieler in mehreren Disziplinen Geschwindigkeit, Sprungkraft und Koordination beweisen, sowie Gewichte stemmen. „Das ist ein guter Test, um zu schauen, wie sich die Jungs im Training entwickelt haben“, erklärt der Trainer, der seine Akteure auch gern mit einem Testspiel auf die Saison, die am 22. Mai mit einem Heimspiel gegen Kiel startet, vorbereiten will. Momentan sind die Braunschweiger noch auf der Suche nach einem Gegner.

Die Vorfreude auf die neue Football-Spielzeit ist bei den Lions schon jetzt groß. „Nach zwei schwierigen Jahren können wir endlich wieder eine normale Vorbereitung absolvieren“ sagt Tomlin, dessen Ziel es zunächst ist, die Mannschaft von Woche zu Woche stärker zu machen.

Komplett ist sein Aufgebot indes noch nicht. Unter anderem soll ein erfahrener Running Back schon in den kommenden Tagen vorgestellt werden.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de