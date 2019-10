„Halle war am Beben“ – Löwen bleiben auch gegen Ulm unbezwingbar

Das kleine Feuerwerk, das am Samstagabend neben der VW-Halle in den Himmel knallte, war eine nette Abrundung der Ereignisse in der Arena. Dort hatten Braunschweigs Basketballer zuvor mit einem 94:88 (43:46)-Sieg gegen die hoch eingeschätzten Ulmer erstmals ihr Heimpublikum verzückt und sich von der...