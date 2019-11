Aufholjagd der Löwen bleibt ohne Happy-End

Vielleicht hätte das Spiel einfach ein paar Minuten länger dauern müssen, damit Joe Lawson und Co. doch noch als Sieger vom Feld gehen. Nach einer verpatzten ersten Hälfte und 17 Punkten Rückstand kämpften sich Braunschweigs Basketballer am Sonntag in Bayreuth immer enger an die Gastgeber heran. Es...