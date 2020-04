Klepeisz: „Die Jungs wiedertreffen und zu Ende spielen“

Für Thomas Klepeisz hätte es eine kleine Reise in die Zukunft sein sollen. Denn in Österreich passiere alles ein, zwei Wochen früher als in Deutschland, hatte der Kapitän der Braunschweiger Basketballer mit Blick auf die Corona-Krise gesagt. Nun ist er in seine Heimat umgezogen und kann von Güssing aus die Entwicklung vorempfinden, die seine Löwen-Kollegen erst später ereilt. Theoretisch.

Denn praktisch war die Heimreise für den 28-Jährigen erstmal ein Rückschritt. Klepeisz und seine Freundin Verena mussten zwei Wochen häusliche Quarantäne hinter sich bringen. „Als wir mit dem Auto an die Grenze kamen, mussten wir unterschreiben, dass wir uns freiwillig in die Isolation begeben“, berichtet er. Das Paar, das sich schon in Braunschweig mehr als nur die Pflicht-Einschränkungen auferlegt hatte, hielt eisern durch, ging nicht aus dem Haus, benutzte getrennte Sanitäreinrichtungen, erzählt der österreichische Nationalspieler. Inzwischen ist die Wartezeit vorbei. „Jetzt dürfen wir wieder raus zum Joggen und Einkaufen.“

Garten mit Korb und Auslauf

So oder so war der Umzug in sein Elternhaus für ihn eine riesige Verbesserung. „In Braunschweig haben wir nur eine Wohnung ohne Balkon, hier gibt es einen großen Garten mit Basketball-Korb und allem, was ich an Auslauf brauche“, lacht er. Der Korb sei allerdings ein selbst gebautes Uraltmodell und hänge auch ein bisschen zu tief, weshalb er derzeit mehr an seinem Dribbling und Sprungwurfbewegungen arbeite als an seinem Wurf, berichtet Klepeisz. Auf jeden Fall aber fühlt sich ein Alltagsleben mit Ball für den Basketball-Profi schon wieder viel richtiger an.

Beim Corona-Ländervergleich fällt ihm kaum noch ein Unterschied zwischen seiner ersten und zweiten Heimat auf, wo doch für Deutschland die in Österreich für Mai angekündigten Öffnungsszenarien nun ebenfalls diskutiert werden. „Ich bin sehr froh über die Entwicklung in Deutschland, ich hatte befürchtet, dass die Zahlen noch länger negativ bleiben“, betont er. „Ich glaube, da wurde fast alles richtig gemacht.“

Endlich auf die Laufbahn

Dass für den Profisport derzeit bereits mehr erlaubt ist als in Deutschland, hilft dem Braunschweiger momentan nicht. Damit die Spieler trainieren dürfen, müssen ihre Verbände einen Maßnahmenkatalog vorlegen. Doch weil der österreichische Basketball seine Saison abgebrochen hatte, geschieht dies nicht. So freut sich Klepeisz auf Mai, wenn auch kontaktloser Breitensport wieder erlaubt sein soll. „Dann kann ich meine Athletikeinheiten auf der Laufbahn machen, das geht viel besser und macht es um einiges erträglicher.“

Aber wofür trainiert er, 42 Tage nach Aussetzen des Spielbetriebs in der BBL? „Wenn es weitergeht in Braunschweig, bin ich sofort wieder da“, versichert der Löwen-Kapitän, der wie seine Teamkollegen auf Gehalt verzichtet hat und sich aufgestockter Kurzarbeit befindet. Nächsten Montag, wenn sich die BBL-Standorte zusammenschalten und beraten, wie sie die Saison zu Ende bringen, wird er schlauer sein.

corona in braunschweig- alle fakten auf einen blick

„Ich vermisse den Wettkampf und mag es grundsätzlich nicht, Sachen nicht zu Ende zu bringen“, schildert er seine Gemütslage im Blick auf eine mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs. „Ich würde schon gerne spielen. Und es geht sicher den anderen auch so, dass sie nach mehr als einem Monat Eingesperrtsein sehr hungrig sind auf Basketball.“

Verletzungen nach Pause verdoppelt

Andererseits habe er sich damit beschäftigt, wie Topathleten aus Wettkampfpausen kommen. Eine Studie über die nordamerikanische Football-Liga habe ihn ein bisschen erschreckt, berichtet er. „Bei denen war der Betrieb mal wegen Vertragsverhandlungen unterbrochen.“ Und als es nach nur 17 Tagen Vorbereitung wieder losging, hätte sich die Zahl der Verletzungen verdoppelt, warnt Klepeisz. „Vor diesem Hintergrund entsteht dann schon ein gewisses Unwohlsein.“

Für seinen österreichischen Nationaltrainer Raoul Korner ist dies auch ein Grund, gegen eine Wiederaufnahme der BBL-Saison zu sein. „Wenn da dann eine Verletzung passiert, die vielleicht einem Spieler die Karriere kostet, möchte ich nicht derjenige sein, der beschlossen hat, die Saison weiter zu spielen, nur um Sponsorenverträge zu erfüllen“, sagte der ehemalige Braunschweiger und aktuelle Bayreuther Coach bei Magentasport.

Alternative Spargelstechen?

An die Gefahr einer Corona-Ansteckung hingegen denke er nicht als erstes, wenn er an die Rückkehr in den BBL-Betrieb denke, sagt Klepeisz. „Wenn sie jetzt abbrechen, hätte ich ein schlechtes Gefühl. Ich würde lieber die Jungs wiedersehen und vielleicht sogar noch die Play-offs jagen.“

Nach Braunschweig werde er aber sowieso in nächster Zeit nochmal zurückkehren, versichert der Publikumsliebling. Allerdings sind ihm die Quantäne-Regeln ein Dorn im Auge, die nach seiner Abreise auch für den Rückweg eingeführt wurden. Vielleicht warte ich auf eine Lockerung, vielleicht gibt es für uns als „Saisonarbeiter“ auch Sonderregeln wie für die Erntehelfer und wir dürfen zwischen Halle und Wohnung pendeln“, malt er sich aus. Oder er jobbt als Spargelstecher? „Ich glaube, das würden meine Knie nicht mitmachen“, lehnt er lachend ab. „Das ist harte Arbeit, vor der ich großen Respekt habe.“

