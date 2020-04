Hochspannung vor der Entscheidung - die BBL ist gespalten

Knapp fünf Wochen ist es her, da hatten die Basketball-Erstligisten beschlossen, ihre Saison nach einer Corona-Zwangspause – wenn irgendwie möglich – zu Ende spielen zu wollen. Um dieses „wenn möglich“ wird seither hinter den Kulissen gerungen. Und vor der nächsten Videobesprechung mit der Liga-Führung sieht es so aus, als seien die 17 Standorte inzwischen in zwei möglicherweise ähnlich große Lager gespalten.

So scheint es völlig offen, was die Bundesligisten am heutigen Montag entscheiden werden. Folgen sie den Handball-Kollegen und brechen den Spielbetrieb nach langem Zögern und Abwägen doch ab? Oder versuchen sie, mit den „großen“ Fußballern mitzuziehen und der Politik und den Behörden ein visionäres Konzept zu präsentieren, mit dem sie die Genehmigung zur Saisonfortsetzung mit Geisterspielen in wenigen Hallen und unter strengsten Hygieneauflagen bekommen können?

Die Entscheidungsfindung könnte eine Zerreißprobe werden. Marko Pesic, der starke Mann bei Meister Bayern München, hat die Frage aufgeworfen, ob es nicht besser sei für den deutschen Basketball, wenn wenigstens ein Teil der Teams weiterspiele, als wenn die Sportart ganz aus der Wahrnehmung verschwinde. Dagegen setzt Sebastian Schmidt, Geschäftsführer der Braunschweiger Löwen, die Auffassung, in der Solidargemeinschaft BBL könne er sich eigentlich keinen „Sonderwettbewerb“ vorstellen.

Martin Geissler, Chef beim Mitteldeutschen BC, verdeutlichte gegenüber dem MDR das Dilemma gegensätzlicher Interessen: „ Die großen Vereine würden bei einem Abbruch viel Geld verlieren, die Kleinen verlieren viel, wenn weitergespielt wird.“ Liga-Chef Stefan Holz hatte schon betont, aus Sicht der BBL mache es „deutlich mehr Sinn, die Saison zu Ende zu spielen, als sie abzubrechen“. Wichtig sei aber, „dass wir nicht zwei Lager bilden, sondern zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen, mit dem am Ende alle leben können.“

Was spricht fürs Weiterspielen?

Natürlich geht es um Einnahmen beziehungsweise darum, nicht noch Rückerstattungen an Werbepartner leisten zu müssen. Eine Saisonfortsetzung bekommt sicherlich nur eine Mehrheit, wenn sie die Finanzlöcher schrumpfen lässt.

Aber als einzige Sportart neben dem Fußball, die weiterbetrieben wird, könnte sich der Basketball darüber hinaus auch enorm profilieren, sich als kreative, tatkräftige Sportart mit Visionen darstellen. Seine Fernsehpartner und Sponsoren dürften auf frische Bilder und neue Aufmerksamkeit hoffen und ausstehende Raten noch zahlen. Die Fans wären glücklich, neue ließen sich gewinnen. „Die Sport-Nation wird auf uns schauen und sich für die Spiele interessieren“, spricht Gunnar Wöbke, Gesellschafter der Frankfurt Skyliners, von einer Riesenchance.

Wenn die BBL jetzt mit Spielen ohne Publikum startet, kann sie zudem schon Erfahrungen sammeln, die für die nächste Saison wertvoll sind. Denn mutmaßlich wird die ja zumindest mit Geisterspielen starten müssen.

Welche Konzepte gibt es?

Eine normale Saisonfortsetzung mit allen Spielen in allen Hallen ist illusorisch. Denn in der regulären Punktrunde stünden noch mehr als 100 Partien auf dem Programm. So sind zuletzt Modelle mit einem reduzierten Programm an ein bis drei Standorten ins Blickfeld gerückt, an denen auch die Quarantäne-Regeln eingehalten und die geforderten hygienischen Bedingungen garantiert werden könnten. Auch Braunschweig könnte ein solcher Standort sein. Gespielt werden soll im Juni. Im Mai wäre Zeit für eine Quarantäne der Profis und Training.

Von den Baskets Oldenburg vorgeschlagen wurde eine Serie mit acht Teams und direktem Einstieg in die Play-offs, um einen Meister auszuspielen. Modell zwei wurde von den Münchenern ins Spiel gebracht und lehnt sich an die Idee der spanischen ACB an: Zwölf Teams spielen in zwei Gruppen zunächst Halbfinalisten aus.

Hierbei würden, wie von Marko Pesic vorgeschlagen, die Teams mitmischen, die das wollen und auch können, weil sie ihre Profis noch unter Vertrag haben. Andere, für die mehr Kosten als Erlöse entstehen würden, was beispielsweise Trainer Raoul Korner für seinen Standort Bayreuth betont hatte, würden es lassen. Es ist nicht unrealistisch, dass sich genau diese acht oder zwölf spielwilligen Teams finden würden.

Was sind die Nachteile?

Der organisatorische Aufwand, solch einen Corona-Spielbetrieb zu stemmen, ist riesig. Manches Problem würde sicherlich kurzfristig noch auftauchen, und wie beim Fußball würde ein solches Geisterspiel-Szenario auch erstmal unter Bewährung starten.

Schwer vorstellbar, dass solch ein Projekt bereits heute nach Vorstellung und Debatte konkret und detailliert steht. Der BBL rennt allmählich die Zeit weg.

Und wie würden die durch ein Weiterspielen von weniger Teams generierten Einnahmen, beispielsweise aus einer noch ausstehenden TV-Rate, aufgeteilt?

Wie stehen die Chancen, die Zusagen von Politik und Behörden zu bekommen?

Wenn das Gesundheits- und Sicherheitskonzept gut ist, sicherlich nicht schlecht. Die BBL würde sich laut Holz eng an der Fußball-Liga orientieren. Und die Politik wäre vielleicht ganz froh, dann über keine isolierte „Lex Fußball“ entscheiden zu müssen, sondern über „Pro-Profiligen“.

Was spricht für einen Abbruch?

Es wäre ein Ende mit Schrecken, aber die Erstligisten könnten endlich einen Strich unter die Saison 2019/20 ziehen, richtig Kassensturz machen und sich mit voller Kraft dem Stopfen ihrer Budgetlöcher und der Zukunftsplanung widmen.

Was sind die Nachteile eines Abbruchs?

Die Standorte müssten hohe Einnahmeverluste akzeptieren Holz spricht von 25 Millionen Euro bei Fernsehgeldern, Sponsoreneinnahmen und Ticketerlösen. Rückforderungen könnten hinzukommen. Allerdings sind die Standorte ganz unterschiedlich stark davon betroffen. Alba Berlin beispielsweise fehlen Spieltagseinnahmen aus acht Heimspielen, bei den Löwen sind es sieben, bei Göttingen und anderen aber nur vier. Berlin und München hängen zudem noch in der Europaliga in der Warteschleife, die bis 24. Mai entscheiden will, ob sie im Juli weiterspielt.

Die Frage der Abschlusstabelle muss geregelt werden. Dass es keinen Absteiger geben dürfte, scheint klar. Aber einen Meister? Und wer qualifiziert sich fürs internationale Geschäft? Schwer festzulegen, weil noch 13 Spieltage und die Play-offs-ausstanden.

Wie positionieren sich die Löwen Braunschweig?

Geschäftsführer Sebastian Schmidt blieb vage, hat aber seine Bedingungen für eine Zustimmung zur Saisonfortsetzung genannt: Sie dürfe den Standort nicht mehr kosten als sie einbringe, sie müsse in der Corona-Krise gesundheitlich sicher und ethisch vertretbar sein, und sie müsse einen sportlichen Wert haben, indem gut besetzte Teams antreten.

