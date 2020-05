Dennis Schröder kauft Basketball-Löwen Braunschweig

Braunschweig. Dennis Schröder übernimmt die Basketball-Löwen als 100-prozentiger Gesellschafter. Das teilten die Basketball-Löwen am Mittwoch zunächst auf ihrer Homepage mit.

Bereits zuvor war die Nachricht fast durchgesickert, weil Schröder in seinem Instagram-Profil bereits darauf hingedeutet hatte. Das Posting war aber kurz danach gelöscht worden.

Dieses Bild postete Dennis Schröder am 13. Mai in seiner Instagram-Story - löschte es aber kurz darauf wieder. Foto: Privat

Dennis Schröders Karriere in Bildern Dennis Schröder in der Partie Phantoms Braunschweig gegen Hagen am 30. März 2013. Foto: Frank Rieseberg

Dennis Schröders Karriere in Bildern Spot Up Medien Baskets Braunschweig (SUM) gegn Tigers Hannover. Dennis Schroeder ist kaum zu stoppen. Foto: Susanne Hübner / Hübner, Susanne

Dennis Schröders Karriere in Bildern Dennis Schröder im Zweitliga-Duell mit den Herzögen Wolfenbüttel. Foto: Susanne Hübner

Dennis Schröders Karriere in Bildern Dennis Schroeder im Gespräch mit Liviu Calin, seinem Entdecker und Trainer. Foto: Susanne Huebner

Dennis Schröders Karriere in Bildern Stolz wie Oskar präsentierte Dennis Schröder seinen Braunschweiger Mitspielern sein Nationalmannschaftstrikot. Foto: Daniela Nielsen



Dennis Schröders Karriere in Bildern Dennis Schröder, damals bei den Atlanta Hawks (NBA), wirft im Juni 2014 in der Tunica-Halle in Braunschweig auf den Korb. Foto: Florian Kleinschmidt / Florian Kleinschmidt / BestPixels.de

Dennis Schröders Karriere in Bildern Zwischen NBA und Nationalmannschaft kam die Hochzeit mit seiner Frau Ellen und die Geburt des gemeinsamen Sohnes. Foto: Peter Sierigk

Dennis Schröders Karriere in Bildern Dennis Schröder als Zuschauer in der Volkswagen Halle.

Dennis Schröders Karriere in Bildern Daniel Theis und Dennis Schröder während des Basketball-Länderspiels im Rahmen der WM-Qualifikation zwischen den Nationalmannschaften von Deutschland und Österreich am 29. Juni 2019 in Braunschweig. Foto: Freier Fotograf Florian Kleinschmidt / Florian Kleinschmidt/BestPixels.



Dennis Schröders Karriere in Bildern Liviu Calin (von links), Dennis Schröder und Cheyassin Secka während einer Pressekonferenz am 14. Mai 2018 im Steigenberger Parkhotel in Braunschweig. Foto: Philipp Ziebart / Philipp Ziebart/BestPixels.de

Dennis Schröders Karriere in Bildern Löwen-Kapitän Thomas Klepeisz und Dennis Schröder während der BBL-Partie zwischen den Löwen Braunschweig und Alba Berlin am 22. April 2018. Foto: Florian Kleinschmidt / Florian Kleinschmidt/BestPixels.de

Dennis Schröders Karriere in Bildern NBA Star Dennis Schroeder inmitten junger Basketballfans. Foto: Susanne Hübner, Susanne Huebner /Fotoagentur Hübner

Dennis Schröders Karriere in Bildern NBA-Spieler Dennis Schröder und Löwen-Geschäftsführer Sebastian Schmidt im Vorfeld der BBL-Partie zwischen den Löwen Braunschweig und dem Mitteldeutscher BC am 18. Februar 2018. Foto: Florian Kleinschmidt / Florian Kleinschmidt/BestPixels.de



Dennis Schröders Karriere in Bildern Dennis Schröder und Daniel Theis zu Zweitliga-Zeiten im Trikot der SG Braunschweig. Foto: imago sportfotodienst

Dennis Schröders Karriere in Bildern Entdecker Liviu Calin und Dennis Schröder während der Partie der Phantoms Braunschweig gegen die Baskets Oldenburg. Foto: Hübner, Susanne

Das teilen die Löwen mit:

Aufgrund der durch die Corona-Krise verursachten wirtschaftlich angespannten Situation haben die Basketball Löwen in den vergangenen Wochen verschiedene Möglichkeiten zur Zukunftssicherung des Erstliga-Standorts Braunschweig besprochen und diskutiert. Wir freuen sich sehr, dass es innerhalb der GmbH gelungen ist, eine Lösung zu finden, um die aktuell große Herausforderung zu meistern. Dennis Schröder wird zum 1. Juli 2020 alleiniger Gesellschafter der Basketball Löwen Braunschweig GmbH. Durch das Engagement des NBA-Profis ist auch die Teilnahme der Löwen am Lizenzierungsverfahren für die kommende easyCredit BBL-Saison 2020/21 sichergestellt.

Zuvor hatten mehrere Verhandlungsrunden unter den vier Gesellschaftern Dennis Schröder, Braunschweiger Versorgungs-AG Co. KG (BS Energy), Braunschweiger Beteiligungsgesellschaft mbH (Öffentliche Versicherung Braunschweig) als auch dem Stadtsportbund Braunschweig e.V. stattgefunden. In diesen Gesprächen hatten sich alle Gesellschafter einvernehmlich dazu bereit erklärt, ihren Beitrag im Rahmen ihrer Anteile an der Gesellschaft zu leisten, um so den Erhalt des Basketballstandorts zu sichern. Um zukünftig eine einheitliche strategische Ausrichtung der Basketball Löwen zu gewährleisten, beschlossen die Gesellschafter jedoch, ihre Gesellschaftsanteile an der Basketball Löwen Braunschweig GmbH in eine Hand – in die von NBA-Profi Dennis Schröder – zu geben. Die Abgabe der Gesellschaftsanteile von BS Energy und der Öffentlichen an Dennis Schröder hat keinen Einfluss auf das Sponsoring dieser Unternehmen. Das wird auch in der kommenden Saison in unveränderter Höhe bestehen bleiben – dies gilt ebenso für das Engagement von Hauptsponsor Volkswagen Financial Services.

„Ich bin sehr glücklich, jetzt alleiniger Gesellschafter der Löwen zu werden. Braunschweig ist meine Heimatstadt, ich möchte der Region etwas zurückgeben. Ich bin überzeugt davon, dass wir den Standort weiterentwickeln und zu einem Top-Klub in der Liga machen können“, sagt Dennis Schröder. „Ich möchte den Unternehmen, die sich für unseren Klub engagieren, gleichzeitig für die guten Gespräche danken. Es ist sehr wichtig, dass Volkswagen Financial Services, BS Energy und die Öffentliche weiterhin an Bord bleiben. Wir freuen uns auf die kommende Saison und hoffen, dass die Corona-Krise so schnell wie möglich überwunden sein wird.“

Und der Aufsichtsratsvorsitzende Paul Anfang sagt: „Nach vielen Jahren Engagement liegt mir der Erhalt des Basketballstandorts Braunschweig besonders am Herzen. Das ist gelungen und hierfür danke ich allen Beteiligten. Besonders wichtig war, dass die großen Sponsorenverträge in der nächsten Saison unangetastet bleiben, die maßgeblich für den Erhalt der Lizenz sind. Die Treue der Fans und aller Sponsoren kann man in diesen für den Sport schweren Zeiten nicht hoch genug schätzen. Dennis wünsche ich als Alleingesellschafter eine glückliche Hand, den Standort nachhaltig zu entwickeln.“

Eine Entscheidung, ob der Aufsichtsrat fortbesteht und wenn ja, in welcher Zusammensetzung, wurde vom künftigen Alleingesellschafter noch nicht getroffen. Ende der Pressemitteilung