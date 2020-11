Löwen hecheln in Bonn immer hinterher

Es ging um die Chance, das Final-Turnier des Pokalwettbewerbs zu erreichen. Doch dementsprechend zupackend und entschlossen wirkten Braunschweigs Basketballer am Sonntag in ihrem zweiten Gruppenspiel in Bonn nicht. Dabei hatte Kapitän Karim Jallow mit seiner spontanen Entscheidung, nach seiner Nasen-Operation am Freitag schon wieder mitzuspielen, die Mannschaft so richtig pushen wollen.

Was dabei herauskam war ein – gemessen am Auftakterfolg gegen Oldenburg – doch sehr enttäuschender Auftritt. Die Löwen präsentierten sich insgesamt nicht in der Form der Vorwoche, liefen nahezu das gesamte Spiel einem Rückstand hinterher und verloren trotz zwischenzeitlicher gelungener Aufholphasen mit 79:91 (39:49) letztlich deutlich. „Wir fangen zu spät an, die nötige Energie zu bringen“, kritisierte Karim Jallow bei Magentasport. Maskenmann Jallow: Habe mich gut gefühlt Dass er überhaupt mitmischte, kam überraschend. „Eigentlich sollte ich nicht spielen“, gab der Nationalspieler den Rat der medizinischen Abteilung wieder. „Aber ich habe mich so gut gefühlt beim Warm-up, dass ich gesagt habe, ich bin ready.“ So setzte Trainer Pete Strobl natürlich auf seinen Kapitän, der letztlich 26 Minuten spielte. In gewohnter Form war Jallow mit seiner Gesichtsmaske allerdings nicht, konnte nicht die gewohnt mitreißende Power aufs Feld bringen. Auch Wank spielt angeschlagen Und zu allem Überfluss hatte sich der für seine Flügelposition vorgesehene Vertreter Lukas Wank am Freitag im Training ebenfalls verletzt. Er hatte einen Finger ins Auge bekommen, es war geschwollen, die Netzhaut eingerissen. Und so spielte auch er nicht auf dem Niveau des Oldenburg-Spiels. „Aber ich bin stolz auf die beiden, sie haben alles gegeben“, lobte Strobl sein angeschlagenes Duo. Vom Rest des Teams hätte aber mehr kommen müssen, um die Gastgeber zu bezwingen. Ganz schwache Trefferquote Auf dem Papier war es vor allem die deutlich schwächere Trefferquote von 38 gegenüber 54 Prozent, die die Unterlegenheit der Braunschweiger ausdrückte, zumal die Bonner dabei auch noch zwölf Dreier versenkten. Aber das Strobl-Team spielte auch schlechter. Die Defensive ließ sich über weite Strecken viel zu leicht ausgucken und kassierte einfache Punkte von bestens freigespielten Gegenspielern. Bryon Allen erneut Topscorer Und offensiv lief der Ball längst nicht so gut durch die Reihen wie zuletzt gegen Oldenburg. Gavin Schilling, James Robinson, Lukas Wank, sie alle wollten viel zu viel erzwingen, anstatt das Spielgerät schnell weiterzugeben. Das galt auch für Bryon Allen, doch mit dem Unterschied, dass der Amerikaner in diesen Situationen sicher punktet und sozusagen die Lizenz für Einzelaktionen aller Art hat. Einen weiteren Akteur, der sich einfach dank individueller Klasse durchsetzt, hatten die Löwen an diesem Tag aber nicht. Das stattdessen nötige Teamspiel bekamen sie nicht hin, was allerdings auch guter Bonner Defensivarbeit geschuldet war. Die Baskets traten deutlich griffiger auf als zuletzt die Oldenburger. Doch auch von ihren 35 Freiwürfen verwandelten die Braunschweiger zu wenig, verschenkten zehn. Starke Aufholphasen verpuffen Unter dem Strich ließen die Löwen auch bei Körpersprache und Biss ein bisschen was vermissen. Das Feuer ließ sich selbst dann nicht entfachen, wenn sie mit ihren Zwischenspurts auf Tuchfühlung kamen. „Jedes Mal, wenn wir uns zurückgekämpft hatten, hat Bonn einen Weg gefunden und die richtigen Entscheidungen getroffen, um wieder wegzuziehen“, bedauerte Strobl. Dreimal auf Tuchfühlung So machte sein Team Anfang des zweiten Viertels einen 21:33-Rückstand mit einer 12:0-Serie beim 33:33 (14.) wett, vergab zwei Chancen, in Führung zu gehen. Und dann ging es wieder abwärts, Bonn zog auf 47:35 davon. Nach der Halbzeit ein ähnliches Bild: Zehn Punkte Rückstand schmolzen beim 51:47 auf vier, doch ruckzuck zogen die Gastgeber mit ihrem nicht zu bremsenden Duo Josh Hagins und Deividas Gailius auf 70:58 (28.) weg. Im Schlussviertel kamen die Löwen durch Allen nochmals auf fünf Punkte heran (74:69), ehe der Gegner den Sack zumachte. Strobl: „Noch eine Chance“ Während die Bonner nach zwei Siegen weiter vom Einzug ins Top-4-Turnier träumen dürfen, haben die Löwen vor den Nachholspielen des Gruppenfavoriten Berlin wohl nur noch rechnerische Chancen. „Aber vielleicht gewinnt Berlin hoch gegen Bonn und wir können Berlin schlagen“, malt sich Strobl aus. „So lange es noch eine kleine Hoffnung gibt, glaube ich an unsere Chance.“ Löwen: Allen 22 (53%, 5/9 Freiwürfe, 6 Rebounds, 4 Vorlagen, 3 Ballgewinne), Schilling 12 (36%, 4/11 Würfe, 6 Rebounds), Peterka 10 (60%, 2/2 Dreier, 4 Rebounds), Jallow 9 (60%), Robinson 8 (22%, 4 Vorlagen, 2 Ballgewinne), Meisner 8 (25%, 5 Vorlagen, 4 Rebounds, 2 Ballgewinne), Mushidi 7 (50%, 2 Vorlagen), Wank 3 (17%, 5 Rebounds), Zeeb, van Slooten.