Löwen-Kapitän Jallow: Das Team ist weiter zusammengerückt

Fast zwei Jahre hatten Braunschweigs Basketballer warten müssen, bis sie endlich wieder ein Pflichtspiel gegen den großen Nachbarn Alba Berlin austragen konnten. Im fünften Anlauf am Sonntag hat es nun geklappt, nachdem beide Punktspiele in der Vorsaison wegen des Saisonabbruchs dem Coronavirus zum Opfer gefallen waren und die zwei Pokaltermine dieser Spielzeit wegen kurzfristiger Quarantäne-Anordnungen zunächst gegen die Albatrosse und dann gegen Löwen abgesetzt werden mussten.

Doch nun geht es Schlag auf Schlag, was sogar für ein bisschen Play-off-Atmosphäre sorgt. Denn schon heute stehen sich die beiden Kontrahenten in Berlin zum Pokalmatch erneut gegenüber. Da gilt es, schnelle Folgerungen aus der BBL-Partie zu ziehen, die der Favorit aus der Hauptstadt nur überraschend knapp mit 82:76 gewonnen hatte, und den Gegner vielleicht mit taktischen Kniffen zu überraschen. Immerhin ist es ein Do-or-die-Spiel für beide Seiten.

Robinson und van Slooten: Einsatz entscheidet sich kurzfristig

Die Braunschweiger hoffen auf personelle Entspannung, zumal mehrere Spieler von kleinen Blessuren geplagt werden. Spielmacher James Robinson sowie Flügel Luc van Slooten machen nach ihrer Handverletzung beziehungsweise leichten Gehirnerschütterung Genesungsfortschritte. Ob sie allerdings in Berlin wirklich schon wieder mitwirken können, entscheidet sich erst am Spieltag.

Durch den beherzten Auftritt am Sonntag, bei dem die kleine Siebener-Rotation bis zum Ende eine kleine Siegchance hatte, haben die Löwen neue Überzeugung gewonnen. „Es hat den Spielern gut getan, die sonst nicht so lange spielen, dass sie jetzt einen Beitrag leisten konnten“, sagte Kapitän Karim Jallow mit Blick auf Garai Zeeb, Martin Peterka und auch Bazou Koné.

Basketball Löwen Braunschweig wollen gute Leistung vom Sonntag wiederholen

„Jeder hatte den Ball in der Hand, wusste, er bekommt Spielzeit und konnte zeigen, was er kann.“ So sei die Mannschaft weiter zusammengerückt, freute sich der Nationalspieler. „In den nächsten Wochen haben wir so viele Spiele – da ist es wichtig, dass das Team eng zusammen ist.“

An die Leistung der Sonntagspartie anknüpfen und daraus lernen, Kleinigkeiten noch besser zu machen, heißt der Arbeitsauftrag von Trainer Pete Strobl. „Wenn wir mit dieser Intensität gegen andere Mannschaften antreten, haben wir gute Chancen, Siege zu holen“, sagt Jallow. Dabei schwingt ein bisschen der sehr realistische Zweifel mit, dass es heute in Berlin klappen könnte.

Berlin reicht ein Sieg, Braunschweig muss mit 17 Punkten gewinnen

Denn normal wäre es, dass der Titelverteidiger diesmal entschlossener und schwungvoller auftritt als in Braunschweig und sich nicht noch einmal von der Löwen-Defensive so aus dem Rhythmus werfen lässt. Zumal Alba mit drei Tagen eine im sonstigen Euroleague-Stress außergewöhnlich lange Regenerations- und Vorbereitungszeit hat.

Die Berliner können mit einem Sieg nach Ulm, Göttingen und München den Einzug ins Final-Four-Turnier perfekt machen und wollen dabei nichts dem Zufall überlassen. Trainer Aito Reneses wird nach ausgestandener Corona-Infektion wieder das Coaching übernehmen.

Berlin aus dem Pokal werfen? Mit NBA-Profi Dennis Schröder hat's schon mal geklappt

Würde der Double-Gewinner verlieren, könnte er das Malheur je nach Höhe der Niederlage im letzten Gruppenspiel mit Oldenburg noch reparieren. Oder aber Bonn zieht als lachender Dritter in die Endrunde in München ein. Die Löwen, die Oldenburg bezwungen, aber gegen Bonn verloren hatten, könnten es auch noch schaffen. Dazu müssten sie allerdings mit mindestens 17 Punkten Differenz gewinnen, was ziemlich unmöglich erscheint.

Immerhin: Sie haben die Hauptstädter schon einmal in deren Halle aus dem Pokalwettbewerb geworfen. Das war 2012, als im Braunschweiger Trikot die jungen Eigengewächse und heutigen NBA-Stars Dennis Schröder und Daniel Theis aufliefen.

Alba Berlin – Löwen Braunschweig, Mittwoch, 19 Uhr, live bei Magentasport