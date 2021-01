Löwen-Trainer Strobl: „Müssen diese Phase irgendwie überleben“

Auf verlorenem Posten gegen einen unerbittlichen Top-Gegner: Löwen-Kapitän Lukas Meisner (rechts) will zu Bazou Koné durchstecken, aber Berlins Luke Sikma und Jonas Mattisseck haben ihre Hände dazwischen.

Was seinen Basketballern am Mittwoch im Pokalspiel bei Titelverteidiger Alba Berlin passiert ist, beschreibt Löwen-Trainer Pete Strobl mit einem passenden Bild: „Die Berliner haben wie ein Hai gemerkt, es gibt Blut im Wasser, und haben sich mit noch mehr Energie auf uns gestürzt.“ Das trifft es. In der Tat wirkten die Braunschweiger irgendwie verwundet und deshalb hilflos unterlegen gegen einen Gegner von Europaliga-Format, der sie im Punktspiel noch unterschätzt hatte, nun aber mit der vollen Tiefe seiner top besetzten Bank 40 Minuten Ernst machte.

So ereilte die chancenlosen Löwen das Pokal-Aus mit einer deprimierenden 63:103 (36:43)-Niederlage. Bis zum 34:36 in der 16. Minute kämpften sie mit starker Verteidigungsarbeit auf Augenhöhe, bis zur Halbzeit hielten sie noch halbwegs mit, aber danach ging es steil bergab.

Drei Tage zuvor hatte Strobl nach dem knappen 76:82 im BBL-Heimspiel noch frohlockt, die Leistung sei ein Ausrufezeichen, dass seine Mannschaft auf gehobenem BBL-Niveau mithalten könne.

Form- und Personalprobleme bei Basketball Löwen Braunschweig in Berlin

Eine Aussage, die wohl zum Mutmachen gedacht war, die Realität bekamen die Löwen in der Hauptstadt vor Augen geführt. Ihre aktuellen Form- und Personalprobleme äußerten sich in ernüchternden Kräfteverhältnissen, wobei die Berliner diesmal auch eine ganze Klasse besser waren als in Braunschweig.

Deswegen kann man das Pokalspiel zwar einfach abhaken. Doch der Auftritt der Strobl-Schützlinge verdeutlichte ein Problem, das sie auch in den nächsten Wochen noch plagen wird: Seit der Corona-Quarantäne und der nur viertägigen Vorbereitung auf das vollgepackte Folgeprogramm mit elf Spielen in 32 Tagen gehen sie am Stock, wie sie es befürchtet hatten, aber irgendwie doch abzuwenden hofften.

Löwen-Trainer Pete Strobl entschuldigt Müdigkeit seiner Basketballer

Zwar war Flügel Luc van Slooten nach seiner Gehirnerschütterung wieder an Bord und gab Strobl etwas mehr Spielraum beim Durchwechseln. Doch Spielmacher James Robinson fehlte weiterhin ‑ und damit schmerzlich der Taktgeber im Löwen-Spiel. Bazou Koné und Garai Zeeb, die am Sonntag in der Vertretungsrolle mit einem gewissen Überraschungseffekt noch über sich hinausgewachsen waren, wurden diesmal von den präparierten Gegnern auf Normalmaß zurechtgestutzt.

„Wenn schnelle Spieler müde sind, sind sie nicht mehr so schnell“, nimmt Strobl das Duo in Schutz. „Große Spieler sind wenigstens immer noch groß.“ Und ohne starke Nebenleute im Spielaufbau habe es eben auch Bryon Allen schwer gehabt im Fokus des Gegners, verteidigt der Trainer den US-Profi. Routinier Allen war in Berlin komplett abgetaucht.

Kapitäne Karim Jallow und Lukas Meisner beide angeschlagen

Andere Verletzungsprobleme waren nicht so gravierend wie bei Robinson, machten sich aber dennoch negativ bemerkbar. Nach Karim Jallow im MBC-Spiel hatte sich in der ersten Berlin-Partie auch sein Co-Kapitän Lukas Meisner eine leichte Sprunggelenksverletzung zugezogen, die ihn handicapte. Strobl wechselte ihn früh aus, nachdem er auch noch einen Schlag auf den Arm bekommen hatte, und ließ die Doppellizenzler die Partie zu Ende bringen. „Das musste sein“, verdeutlicht der Trainer, „damit wir Sonntag in Bamberg nicht tot sind.“

Außerdem sei er froh gewesen, Jannik Göttsche, Anthony Watkins und Debütant Simon Roosch mal ein paar Spielminuten gönnen zu können. „Die Jungs helfen uns im Training enorm und haben sich das verdient,“ betont Strobl. Denn die Personallage sei ohne die erkrankten Stammkräfte Kostja Mushidi und Lukas Wank angesichts der vielen nun angeschlagenen Akteure momentan völlig unbefriedigend.

Kein Fünf gegen Fünf im Training der Löwen möglich

„Die Quarantäne und die kurze Vorbereitungszeit haben uns auf jeden Fall zurückgeworfen“, bedauert der Coach. „Diese Woche hatten wir nur acht oder neun Leute, das ist schon komisch, wenn man nicht mal Fünf gegen Fünf trainieren kann.“

Doch lamentieren hilft nicht, das weiß auch Pete Strobl. „Wir müssen diese schwere Phase irgendwie überleben“, blickt er auf die nächsten acht Spiele in den drei Wochen bis zur Länderspielpause, beginnend am Sonntag in Bamberg. „Ich hoffe, bis dahin sind wir gesund genug, um alles geben zu können“, bangt der Trainer.

Magische Hände für James Robinson –Hai-Alarm vermeiden

Für eine Siegchance beim Champions-League-Teilnehmer brauche das Team dringend James Robinson zurück, der wegen seiner geschwollenen linken Hand am Mittwoch in Berlin noch nicht mal seine Teamkollegen aufmunternd beklatschen konnte. „Wir können James nicht ersetzen“, bekennt Strobl. „Ich hoffe sehr, dass unser Physio Christian Degenhardt noch magische Hände findet, damit James am Sonntag spielen kann.“

Das würde, um im Bild zu bleiben, zumindest die größte Wunde im Löwen-Team heilen. Auf dass die Bamberger Haie nicht auch wieder Blut im Wasser riechen.

Erneut zwei Braunschweiger Basketballer fürs Nationalteam nominiert

Die Löwen-Kapitäne Karim Jallow und Lukas Meisner sind am Donnerstag wie erwartet auch für die nächsten EM-Qualifikationsspiele Mitte Februar in den Kader der Nationalmannschaft berufen worden. Dann stehen die Rückspiele gegen Großbritannien und Montenegro an.

Mehr zu den Löwen: