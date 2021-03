Foto: Alexander Trienitz via www.imago-images.de

Auch wenn die Braunschweiger am Ende den Kürzeren zogen: Das spielerische Highlight setzte der erst 18-jährige Löwe Luc van Slooten (am Ring) mit einem spektakulären Dunking im ersten Viertel.

Braunschweig. Trotz starker erster Hälfte verlieren die Braunschweiger in Chemnitz mit 83:87 und zum dritten Mal in Folge in der Bundesliga.