Mit Volldampf durch die Mitte: Bei so einer Aktion wie hier gegen Bonn knickte David Krämer am Sonntag um und schied mit einer Sprunggelenkverletzung aus. Am Montag gab es Entwarnung: Sie ist nicht schwerwiegend, der Nationalspieler der Basketball Löwen Braunschweig kann nach einigen Tagen Pause wieder einsteigen