Erste Niederlage für Handball-Frauen unter Trainer Groener

San Sebastian Die deutschen Handballerinnen haben unter dem neuen Bundestrainer Henk Groener erstmals verloren. Im EM-Qualifikationsspiel in Spanien unterlag die DHB-Auswahl in San Sebastian mit 23:27 (9:12).

Die Spanierinnen übernahmen damit wieder die Tabellenspitze der Gruppe sechs und zogen an den Deutschen vorbei. Drei Tage zuvor hatten die DHB-Frauen bei Groeners Pflichtspieldebüt in Stuttgart noch mit 33:24 gegen Spanien gewonnen.

Vor 2200 Zuschauern in der ausverkauften Halle in San Sebastian baute die Mannschaft des 57-jährigen Niederländers nach einerordentlichen ersten Halbzeit im zweiten Durchgang aber ab. Beste deutsche Werferinnen waren Franziska Müller, Angie Geschke und Luisa Schulze mit jeweils vier Toren. Da Groeners Mannschaft aber gerade in der Chancenverwertung Probleme hatte, wurde sie den Gastgebern nicht mehr gefährlich.

Dennoch hat die DHB-Auswahl weiter beste Chancen, sich für die EM-Endrunde Ende des Jahres in Frankreich zu qualifizieren. Die jeweils ersten beiden Teams jeder der sieben Gruppen und der beste Gruppendritte fahren zur EM. Selbst wenn die drittplatzierten Litauerinnen am Sonntag in der Türkei gewinnen sollten, würde Deutschland Zweiter bleiben.