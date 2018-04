Tischtennis: Schweden-Star Persson glaubt an deutschen WM-Sieg

Jörgen Persson ist in diesen Tagen schwer zu erreichen. Der 52-jährige Tischtennis-Weltmeister von 1991 ist Botschafter der Team-WM, die am Sonntag in Halmstad, seiner Heimat an der schwedischen Westküste, beginnt. In Schweden ist Persson ein Star, eine Legende seines Sports. Darum ist er momentan...